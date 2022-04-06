Владивосток, 6 апреля, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Осужденный на пожизненное лишение свободы приморец сделал ложное заявление о том, что ранее совершил убийство в родном городе — прокурор Партизанского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу за заведомо ложный донос о совершении преступления, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Приморья.

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По версии следствия, в 2020 году фигурант, отбывая пожизненное лишение свободы в Ямало-Ненецком автономном округе, написал явку с повинной о совершенном в 2005 году убийстве на территории Партизанского района. После возбуждения уголовного дела и его этапирования в регион в ходе допроса мужчина признался, что ввел правоохранительные органы в заблуждение — он хотел покинуть исправительное учреждение. Уголовное дело прекращено в связи с отсутствием события преступления.

Прокурором заявлен гражданский иск на сумму более 47 тыс. рублей о компенсации понесенных правоохранительными органами расходов, связанных с проверкой заявления о преступлении.

Уголовное дело направлено в Партизанский районный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, суд пересмотрел дело об убийстве 12-летней девочки из поселка Большое Козино Нижегородской области и ужесточил наказание совершившему это преступление нижегородцу.