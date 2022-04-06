Москва, , 08:55 — REGNUM О героических действиях командира инженерно-штурмового взвода, лейтенанта Петра Федоткина в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) России по денацификации Украины сообщили 6 апреля в Минобороны РФ.

Командир инженерно-штурмового взвода, лейтенант Петр Федоткин Минобороны РФ

Уточняется, что в ходе выполнения специальных задач была получена информация о деятельности диверсионно-разведывательной группы противника, которая находилась в непосредственной близости от района сосредоточения подразделений ВС России.

После этого лейтенант вместе со своим подразделением выдвинулся в указанный район, где они заняли огневую позицию и начали наблюдение в назначенном секторе. При этом Федоткин обнаружил группу вооруженных гранатометами и минометами украинских нацистов, готовивших позиции для их развертывания

«Несмотря на риск быть обнаруженным и попасть под обстрел, Петр принял решение скрытно переместиться на запасную огневую позицию в целях более выгодного положения для ведения огня, после чего внезапно открыл плотный огонь по флангу диверсантов», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в ходе боя украинские нацисты при попытке перегруппировки для отражения атаки подразделения российских инженерных войск понесли большие потери и отступили, бросив оружие и боеприпасы.

«В результате мужества, отваги и героизма, проявленного лейтенантом Петром Федоткиным, была предотвращена возможность ведения противником прямого огня по подразделениям бригады и нанесения огневого поражения личному составу и технике», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России рассказали о героических действиях начальника радиостанции, старшего лейтенанта Александра Солопова в ходе спецоперации Вооруженных сил России по денацификации Украины