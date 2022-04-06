Челябинск, 6 апреля, 2022, 08:50 — ИА Регнум. В Челябинске администрация города возместит школьнице моральный вред из-за травмирования на скользкой дороге. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

iiinek Гололёд

Инцидент произошёл в феврале 2021 года. Местная 15-летняя жительница возвращалась из школы домой и при переходе проезжей части по ул. Мира поскользнулась, спускаясь с пешеходной части дороги, и упала на проезжую часть. У неё диагностировали закрытый перелом голени со смещением.

В ходе лечения девушка перенесла несколько операций. Решается вопрос об установлении ей инвалидности. В ходе проверки выяснилось, что причиной ЧП стало ненадлежащее исполнение соответствующими сотрудниками своих обязанностей по обработке улицы противогололёдными материалами.

Суд взыскал с администрации города 350 тыс. рублей. За исполнением этого решения прокуратура установила контроль.