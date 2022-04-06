Оренбург, 6 апреля, 2022, 08:49 — ИА Регнум. В Оренбурге суд вынес решение о прекращении уголовного производства по делу о налоговом преступлении почти на 17,8 млн рублей. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Ленинского райсуда горда.

Prokuror-kaluga.ru В суде

Причиной для прекращения дела стало истечение срока давности уголовного преследования. По версии следствия, действия руководителя компании повлекли уклонение от уплаты в бюджет НДС за период с апреля 2017 по декабрь 2019 года в общей сумме17799513 рублей.

Обвиняемый ходатайствовал о прекращении уголовного дела и уголовного преследования, зная, что основание прекращения уголовного дела в связи с истечением срока давности уголовного преследования не является реабилитирующим.