Сеул, , 08:49 — REGNUM Южная Корея вновь возглавила мировой рынок судостроения. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на британское агентство Clarkson Research.

Судостроение Aoosk.ru

Согласно опубликованным данным, в первом квартале 2022 года мировой объём судостроения составил 9,2 млн CGT, 50% которого приходится на Южную Корею.

Объём судостроения Южной Кореи составил 4,57 млн CGT, а Китая — 3,86 тыс. CGT (42% мирового объёма).

Известно, что Южная Корея впервые за семь лет заняла первое место на мировом рынке судостроения в первом квартале.

Известно, что в марте южнокорейские судостроительные компании получили заказы на строительство 35 судов общим объёмом 1,64 млн CGT, а китайские — 46 судов общим объёмом 1,36 млн CGT.

CGT — регистровая тонна— единица объёма, равная 100 кубическим футам, то есть 2,83 м³. Применяется для оценки тоннажа в судоходстве.