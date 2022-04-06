Ростов-на-Дону, 6 апреля 2022, 08:47 — REGNUM Все службы Ростовской области оперативно и слажено отреагировали на необходимость принимать беженцев из Луганской и Донецкой Народных Республик, заявил глава региона Василий Голубев.
Он напомнил, что стазе после того как появилась информация об эвакуации из ЛНР и ДНР, было принято решение о введении в регионе режима повышенной готовности и развертывании пунктов временного размещения.
Глава региона уточнил, что решались все обращения людей, касающиеся размещения, медицинской помощи, связи, устройства детей в детсады и школы.