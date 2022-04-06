Донецк, , 08:45 — REGNUM Гражданская инфраструктура в Донецке оказалась повреждена в результате артиллерийского обстрела со стороны украинских вооружённых формирований. Об этом 6 апреля заявили в штабе территориальной обороны ДНР.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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В штабе рассказали, что в результате артиллерийского обстрела Куйбышевского района повреждена газовая труба. Уточняется, что удар был нанесён по улице Старомонтажная в посёлке Грабари.

«В этом же районе зафиксированы неразорвавшиеся боеприпасы, примененные в ходе украинской атаки», — отметили в штабе, рассказав, что профильные службы приступили к ликвидации последствий атак.