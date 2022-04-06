Москва, , 08:45 — REGNUM О героических действиях начальника радиостанции, старшего лейтенанта Александра Солопова в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) России по денацификации Украины рассказали 6 апреля в Минобороны России.

Начальник радиостанции, старший лейтенант Александр Солопов Минобороны РФ

Отмечается, что старший лейтенант в условиях систематического огневого воздействия в районах ведения интенсивных боевых действий выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах командования. При этом позиции батальонно-тактической группы, которую Солопов обеспечивал связью, заняли оборону и вели неравный бой с украинскими нацистами.

«В бою старший сержант Александр Солопов уверенно управлял вверенным ему экипажем и обеспечивал устойчивую связь внутри батальонно-тактической группы и с вышестоящим штабом», — говорится в сообщении.

Также указывается, что во время одной из волн наступления противник нанес авиаудар по позициям по позициям ВС РФ и из-за разорвавшегося снаряда антенна радиостанции получила повреждения и вышла из строя, а старший лейтенант получил осколочное ранение предплечья.

При этом уточняется, что Солопов, получивший тяжелое ранение, не покинул поле боя и, оказав себе первую помощь, вместе со своими подчиненными стал восстанавливать связь.

«Благодаря мужественным действиям старшего сержанта Солопова нарушенная связь была восстановлена, что позволило обеспечить устойчивое управление подчиненными подразделениями в обороне позиций российских подразделений и отразить атаку противника», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России рассказали о героических действиях командира танкового взвода, старшего лейтенанта Сергея Скородинского в ходе спецоперации Вооруженных сил России по денацификации Украины