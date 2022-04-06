Москва, 6 апреля, 2022, 08:45 — ИА Регнум. О героических действиях начальника радиостанции старшего сержанта Александра Солопова в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) России по денацификации Украины рассказали 6 апреля в Минобороны России.

Минобороны РФ Начальник радиостанции старший сержант Александр Солопов

Отмечается, что старший сержант в условиях систематического огневого воздействия в районах ведения интенсивных боевых действий выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах командования. При этом батальонно-тактическая группа, которую Солопов обеспечивал связью, заняла оборону и вела неравный бой с украинскими нацистами.

«В бою старший сержант Александр Солопов уверенно управлял вверенным ему экипажем и обеспечивал устойчивую связь внутри батальонно-тактической группы и с вышестоящим штабом», — говорится в сообщении.

Также указывается, что во время одной из волн наступления противник нанес авиаудар по позициям ВС РФ, и из-за разорвавшегося снаряда антенна радиостанции получила повреждения и вышла из строя, а старший сержант получил осколочное ранение предплечья.

При этом уточняется, что Солопов, получивший тяжелое ранение, не покинул поле боя и, оказав себе первую помощь, вместе со своими подчиненными стал восстанавливать связь.

«Благодаря мужественным действиям старшего сержанта Солопова нарушенная связь была восстановлена, что позволило обеспечить устойчивое управление подчиненными подразделениями в обороне позиций российских подразделений и отразить атаку противника», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России рассказали о героических действиях командира танкового взвода старшего лейтенанта Сергея Скородинского в ходе спецоперации Вооруженных сил России по денацификации Украины.