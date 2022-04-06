Сидней, Австралия, , 08:45 — REGNUM Премьер-министр Нового Южного Уэльса (юго-восток Австралии) Доминик Перротте, выступая на пресс-конференции 6 апреля в Сиднее, отказался пойти на уступки медсестрам и повысить им заработную плату несмотря на то, что ранее называл их «героями пандемии». Об этом 6 апреля сообщил телеканал Nine News.

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По всей Австралии инфляция в прошлом году составила 3,5%, однако правительство Нового Южного Уэльса до сих пор не желает давать медсестрам более чем 2,5%-ную надбавку.

Перроте лишь заявил, что предлагаемая медсестрам надбавка в 2,5 процента «является самой большой в стране», наряду с последним повышением заработной платы медсестер в Квинсленде.

Как пишут журналисты, медсестры с главным политиком в штате явно не согласны, и уже 7 апреля в центральном районе Сиднея состоится массовая акция протеста.

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