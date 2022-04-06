Москва, 6 апреля 2022, 08:42 — REGNUM В Северо-Западном административном округе Москвы районе Покровское-Стрешнево построят многофункциональный Дворец спорта общей площадью 30 тыс. кв. метров, сообщается на портале мэра столицы.
Во Дворец спорта появятся ледовая арена, бассейн. залы занятий акробатическим рок-н-роллом, спортивными танцами, брейк-дансом, классической хореографией и др.
Дворец и станет частью крупного спорткластера, расположенного недалеко от бывшего Тушинского аэродрома. Ежедневно здесь смогут тренироваться около 780 спортсменов. Спорткомплекс сможет вместить более 1 тыс. зрителей.
Как сообщало ИА REGNUM, в Новой Москве в поселении Коммунарка определен участок земли под строительство Дворца спорта.
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