Москва, 6 апреля, 2022, 08:42 — ИА Регнум. В Северо-Западном административном округе Москвы районе Покровское-Стрешнево построят многофункциональный Дворец спорта общей площадью 30 тыс. кв. метров, сообщается на портале мэра столицы.

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Во Дворец спорта появятся ледовая арена, бассейн. залы занятий акробатическим рок-н-роллом, спортивными танцами, брейк-дансом, классической хореографией и др.

Дворец и станет частью крупного спорткластера, расположенного недалеко от бывшего Тушинского аэродрома. Ежедневно здесь смогут тренироваться около 780 спортсменов. Спорткомплекс сможет вместить более 1 тыс. зрителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новой Москве в поселении Коммунарка определен участок земли под строительство Дворца спорта.

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