Саратов, 6 апреля, 2022, 08:50 — ИА Регнум. В медучреждениях Саратовской области сократили 1470 инфекционных коек, закрыто пять ковидных госпиталей. Об этом заявил зампредседателя правительства — министр здравоохранения Олег Костин.

Госпиталь

По словам главы регионального минздрава, для переболевших коронавирусом организовано проведение реабилитации. Несмотря на снижение заболеваемости, жителям рекомендуют соблюдать санитарные требования, дезинфекционный и масочный режимы, проводить вакцинацию.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области на стационарном лечении находятся 697 человек, на амбулаторном — 3287.

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