Канберра, 6 апреля 2022, 08:44 — REGNUM 5 апреля премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил в эфире радиостанции ABC, что бывший премьер-министр Нового Южного Уэльса Глэдис Бережиклян отрицает факт отправки Смс-сообщений, в которых называла его «ужасным, ужасным человеком». Однако уже на следующий день лидер оппозиции Энтони Альбаниз заявил, что утверждения Моррисона не соответствуют действительности, передает телеканал Nine News.
«Проблема для премьер-министра заключается в том, что текстовые сообщения были все же обнародованы», — сказал Альбаниз.
Лидер оппозиции также отметил, что для Бережиклян, как и для Моррисона бессмысленно отрицать то, что произошло у всех на глазах.
«Она сделала осуждающее заявление о премьер-министре, о его характере и, в частности, о том, что он больше занимается политикой, чем людьми … Знаете, проблема с нашим премьер-министром заключается в том, что он часто говорит вещи, которые явно не соответствуют действительности», — сказал лидер лейбористов.
Читайте ранее в этом сюжете: В Австралии лидер оппозиции отказался отвечать на вопросы «простых граждан»