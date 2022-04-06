Канберра, 6 апреля, 2022, 08:44 — ИА Регнум. 5 апреля премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил в эфире радиостанции ABC, что бывший премьер-министр Нового Южного Уэльса Глэдис Бережиклян отрицает факт отправки Смс-сообщений, в которых называла его «ужасным, ужасным человеком». Однако уже на следующий день лидер оппозиции Энтони Альбаниз заявил, что утверждения Моррисона не соответствуют действительности, передает телеканал Nine News.

Ted86 Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз

«Проблема для премьер-министра заключается в том, что текстовые сообщения были все же обнародованы», — сказал Альбаниз.

Лидер оппозиции также отметил, что для Бережиклян, как и для Моррисона бессмысленно отрицать то, что произошло у всех на глазах.

«Она сделала осуждающее заявление о премьер-министре, о его характере и, в частности, о том, что он больше занимается политикой, чем людьми … Знаете, проблема с нашим премьер-министром заключается в том, что он часто говорит вещи, которые явно не соответствуют действительности», — сказал лидер лейбористов.