Кызыл, , 08:40 — REGNUM В столице Тувы Кызыле 5 апреля произошёл пожар на первом этаже многоэтажного дома по улице Московская. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, возгорание началось около 7 часов утра.

Пожар в Кызыле ГУ МЧС по Туве

К моменту прибытия пожарных одна из квартир горела открытым пламенем, а подъезд был сильно задымлён. В связи с этим спасатели организовали эвакуацию жильцов.

«Самостоятельно эвакуировано 54 человека. С помощью технических пожарных средств было спасено 20 человек в том числе дети. Пожар был ликвидирован», — отметили в ведомстве.

В результате пострадали восемь человек. В ликвидации пожара было задействовано 18 спасателей и пять единиц техники. В настоящее время на месте происшествия работают МЧС, которым предстоит установить его причины.