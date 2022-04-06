Москва, , 08:40 — REGNUM Уже в ближайшие дни температура воздуха в Москве заметно повысится. Существенно потепление ожидается уже 7 апреля. Об этом рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

Весна в Кронштадте © ИА REGNUM

Так, завтра столбики термометров поднимутся до отметки +11… +13 °C. А 8 апреля тепло будет ещё более ощутимым, пишет ТАСС. Воздух в столице прогреется до +14… +16 °C. Однако синоптики прогнозируют и осадки в эти дни —дождь и мокрый снег.

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Однако уже в выходные в Москве хоть и незначительно, но всё же похолодает — до +6…+12 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Гидрометцентра, 6 апреля в Москве будет облачно, небольшие осадки, местами умеренные (дождь, мокрый снег), утром местами гололедица, температура воздуха составит +4… +6 °C.