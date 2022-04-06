Владивосток, , 08:44 — REGNUM Первомайский районный суд Владивостока 6 апреля избрал меру пресечения в виде заключения под стражу учредителю строительной компании «Аврора-Строй» Андрею Ищенко, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Приморья.

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Фигуранту предъявлено обвинение в хищении обманным путем более 105 млн рублей, составляющих разницу от объёма привлеченных средств участников долевого строительства и фактически затраченных.

Уголовное дело по факту совершения преступления возбуждено в июне 2021 года, причастность Ищенко установлена следствием в марте 2022 года, обвинение в совершении преступления предъявлено 5 апреля 2022 года.

Обвиняемый заключен в СИЗО до 17 мая 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля задержан Андрей Ищенко, экс-кандидат в губернаторы и бывший депутата ЗС ПК от КПРФ.