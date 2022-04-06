Питтсбург, США, , 08:39 — REGNUM «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:4.

Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» (сс) Sergei ~ 5of7

В составе «Колорадо» дубль оформил нападающий Натан Маккиннон. Ещё по шайбе забросили Джей Ти Комфер, Джош Мэнсон, Даррен Хельм и Арттури Лехконен.

В составе «Питтсбурга» отличились нападающие Брайан Раст, Эван Родригес, Джейк Гюнцель и защитник Майк Мэтисон. Российский форвард Евгений Малкин отдал одну результативную передачу.

На сегодняшний день «Колорадо» занимает первое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 106 очков. «Питтсбург» идёт на седьмом месте в Восточной конференции с 92 очками.

«Колорадо» стал вторым участником плей-офф НХЛ. Первым клубом НХЛ, вышедшим в плей-офф, стала «Флорида Пантерз», которая является лидером Восточной конференции.

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