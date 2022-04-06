Оренбург, , 08:37 — REGNUM В Оренбурге лицей № 1 обязали в судебном порядке привести в порядок учебный корпус. Его состояние угрожает жизни и здоровью посетителей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Школа Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе прокурорской проверки установлено, что состояние конструкций второго корпуса образовательного учреждения оценивается как недопустимое и ограниченно-работоспособное. Здание непригодно для эксплуатации.

Суд удовлетворил требования надзорного ведомства и обязал лицей привести корпус в надлежащее техническое состояние до 31 декабря 2022 года. Решение суда вступило в законную силу. В настоящее время опасный учебный корпус не эксплуатируется.