Чебоксары, , 08:37 — REGNUM В Чувашии половодье в бассейне Чебоксарского водохранилища началось половодье, что на неделю позже среднемноголетних сроков. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Чебоксарской ГЭС.

Половодье на Чебоксарской ГЭС Rushydro.ru

На станции отмечают, что сложившаяся гидрометеорологическая обстановка обусловила сравнительно позднее начало половодья, примерно на неделю позже среднемноголетних сроков. В 2021 году половодье зафиксировали также 5 апреля, в то время как 2020 году — 4 марта.

На реках бассейна Чебоксарского водохранилища начался подъем уровней воды и нарушение целостности ледового покрова, ежедневно растёт боковой приток к створу гидроузла.

По 10 апреля станция, которая пропускает воду через работающие гидроагрегаты, будет работать в режиме поддержания уровня воды в Чебоксарском водохранилище в пределах отметок 62,5 — 63,3 метра. Данный режим работы установили Росводресурсы на основе рекомендаций межведомственной рабочей.

По прогнозу Гидрометцентра России, боковой приток в Чебоксарское водохранилище в апреле 2022 года ожидается в пределах 4000 — 6000 м³/с при норме 6730 м³/с.

Как сообщало ИА REGNUM, в первой половине марта 2022 года запасы воды в снежном покрове в бассейне Чебоксарского водохранилища оценивались составляли 122%. По итогам первого квартала поступление воды в водохранилища Волжско-Камского каскада прогнозировалось на уровне 111%. Предполагалось, что интенсивнее остальных наполнятся Иваньковское, Шекснинское и Куйбышевское водохранилища.

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