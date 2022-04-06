Биробиджан, , 08:47 — REGNUM В ЕАО открыт сезон природных возгораний. Площадь первого в 2022 году лесного пожара в Еврейской автономной области составила 5 га, сообщило ИА EAOMedia.

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В регионе идут закупочные процедуры для заключения контракта на лесоавиационные работы. Для предупреждения появления новых возгораний в области намерены платить вознаграждения тем, кто сообщит о виновных в возникновении лесного пожара.

«В прошлом году в Еврейской автономии обстановка в связи с природными пожарами была довольно напряженной. Из-за большого количества крупных природных пожаров в шести муниципалитетах действовал особый противопожарный режим. Сумма выплаты будет разной, в зависимости от характера информации о природных пожарах: 2000 рублей заплатят тем, кто сообщит в уполномоченные органы достоверную информацию о лицах, причастных к их возникновению, а 10 000 рублей — тем, кто будет содействовать в задержании поджигателей», — отметил начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Иван Копысов.

Как сообщало ИА REGNUM, семь очагов природных возгораний зафиксированы в Приамурье. Общая площадь пожаров составила более 50 га.