Нижний Тагил, Свердловская область, , 08:36 — REGNUM В Нижнем Тагиле Свердловской области на установку стелы «Город трудовой доблести» выделяют 72 млн рублей. Об этом пишут СМИ.

Нижний Тагил. Танки

Артём Брусницын © ИА REGNUM

По данным TagilCity.ru, мэрия Нижнего Тагила ищет подрядчика для проведения работ. О н должен будет изготовить и установить стелу, а также смонтировать систему освещения и заасфальтировать территорию. Подача заявок продлится до 12 апреля текущего года.

Напомним, первоначально стоимость проекта оценили в 60 млн рублей. Предполагается, что стелу изготовят из нержавеющей стали импортного производства. На фоне изменения курса валют проект отозвали с госэкспертизы для корректировки его стоимости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Стелу возведут в августе 2022 года к 300-летию Нижнего Тагила. На основании конструкции должны появиться фотографии тагильчан, которые трудились в тылу во время Великой Отечественной войны. Их портреты нанесут с помощью лазерной гравировки.

Отметим, в июле 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 20 городам страны почетного звания «Город трудовой доблести». В этот список вошёл и Нижний Тагил. Звание присвоено за героизм и самоотверженность жителей при обеспечении бесперебойного производства военной и гражданской продукции.