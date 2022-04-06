Нижний Тагил, Свердловская область, 6 апреля, 2022, 08:36 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области на установку стелы «Город трудовой доблести» выделяют 72 млн рублей. Об этом пишут СМИ.

Артём Брусницын ИА REGNUM Нижний Тагил. Танки

По данным TagilCity.ru, мэрия Нижнего Тагила ищет подрядчика для проведения работ. О н должен будет изготовить и установить стелу, а также смонтировать систему освещения и заасфальтировать территорию. Подача заявок продлится до 12 апреля текущего года.

Напомним, первоначально стоимость проекта оценили в 60 млн рублей. Предполагается, что стелу изготовят из нержавеющей стали импортного производства. На фоне изменения курса валют проект отозвали с госэкспертизы для корректировки его стоимости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Стелу возведут в августе 2022 года к 300-летию Нижнего Тагила. На основании конструкции должны появиться фотографии тагильчан, которые трудились в тылу во время Великой Отечественной войны. Их портреты нанесут с помощью лазерной гравировки.

Отметим, в июле 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 20 городам страны почетного звания «Город трудовой доблести». В этот список вошёл и Нижний Тагил. Звание присвоено за героизм и самоотверженность жителей при обеспечении бесперебойного производства военной и гражданской продукции.