Нальчик, , 08:35 — REGNUM В Кабардино-Балкарии в 2022 году отремонтируют шесть памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Реставрационные работы будут проводиться в рамках специальной программы Минобороны России «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019−2024 годы».

Вечный огонь Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Все шесть памятников находятся в сельских поселениях Баксанского района — Нижний Куркужин, Баксаненок, Псыхурей, Исламей, Жанхотеко и Заюково, сообщили в пресс-службе районной администрации. В 2021 году по программе Минобороны РФ был отремонтирован еще один памятник на территории Баксанского района — он находится на братской могиле в селении Верхний Куркужин.

Два крупных мемориала год назад были отреставрированы в Нальчике и городе Прохладный — «Вечный огонь славы» в столице республики и памятник «Никто не забыт — ничто не забыто» в районном центре Прохладненского района.