Екатеринбург, , 08:34 — REGNUM В Свердловской области разработали интерактивную карту для сообщений о бездомных собаках. В ней указаны контакты местных администраций, отвечающих за отлов животных. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Бродячие собаки

(сс) Fancycrave

Воспользоваться картой смогут жители 80 городов региона. Решение о ее создании приняли в связи с проблемой бродячих собак в области. Так, с начала 2022 года в центр управления регионом Свердловской области поступило 1100 жалоб на бездомных животных. Отмечается, что за февраль и март текущего года удалось отловить более 2 тысяч собак без владельцев. Еще 1200 стерилизованы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, наиболее непростая ситуация с бродячими собаками сложилась на севере региона. В феврале 2022 года свердловский губернатор Евгений Куйвашев потребовал отловить бездомных животных в течении двух недель.