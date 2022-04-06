Москва, 6 апреля, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Экологическое просвещение в России начинается со школьной скамьи. С 5 по 25 апреля в поддержку национального проекта «Экология» учащиеся 1−6 классов по всей стране во второй раз примут участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде по экологии и окружающему миру.

Иван Шилов, ИА REGNUM Экология

Увлекательные задания смоделируют реальные жизненные ситуации и познакомят детей с правилами безопасного и ответственного поведения на природе. Организаторами просветительской инициативы выступили образовательная платформа Учи.ру и АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии и Министерства просвещения России.

«Заботиться о природе — значит ей помогать. А любая помощь начинается с понимания, как не навредить. Как защитить лес от пожаров, не тревожить диких животных. Как сохранить чистыми реки, моря и озера. Сделать мусор полезным. Знания меняют сознание человека, отношение к окружающему миру. У Минприроды России много задач, и одна из самых важных — просвещение. Чем больше людей будут знать, как сохранить экологию и все живое на Земле, тем лучше для планеты, для нас самих. Вместе мы добьемся большего, чем в одиночку!», — прокомментировал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Всероссийская олимпиада направлена на развитие экологического мышления, повышение уровня экологической сознательности и вовлечение в экологическую повестку школьников, их родителей и педагогов. Для участия достаточно иметь компьютер или планшет с современным браузером и выходом в Интернет. Задания олимпиады будут доступны на сайте ecomir.uchi.ru.

«В олимпиаду заложен набор практических инструментов, с помощью которых можно существенно снизить уровень негативного влияния человека на природу. Особое внимание мы уделили теме профилактики лесных пожаров. Выполняя задания, школьники познакомятся с основными правилами безопасного поведения в лесу, узнают, как эффективно потушить разведенный на природе огонь и как избежать встречи с пожаром, — отметила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина. — В прошлом году эко-олимпиаду прошли более 840 тысяч детей по всей стране. Надеемся, что в этом году интерес к ней будет еще более масштабным».

Помимо заданий на проверку знаний по окружающему миру, в олимпиаде появятся задачи по экологическим вопросам: для их успешного выполнения ребенку не требуется углубленных знаний, зато понадобятся логика и понимание взаимосвязи экологических процессов.

Каждое задание расскажет участнику интересные факты об окружающем мире и экологии, а некоторые из них смоделируют жизненные ситуации, например, в задании «Реши проблему» ребенок попробует себя в роли мэра и решит экологические проблемы местных жителей. Это позволит повысить интерес подрастающего поколения к экологической повестке, сделав вопросы экологии более близкими и понятными.

«Навыки осознанного потребления и защиты природных ресурсов важно получать с самого раннего возраста. Развитие этих навыков и помощь в освоении знаний в области экологии и окружающего мира — одна из приоритетных задач для Учи.ру.

Мы надеемся, что задания нашей олимпиады в игровой и интересной форме помогут ребятам с увлечением погрузиться в экологическую повестку и не оставаться равнодушными к сохранению природного наследия нашей страны и планеты в целом», — пояснил генеральный директор образовательной онлайн-платформы Учи.ру Илья Паршин.

Во время проведения онлайн олимпиады волонтеры-экологи «Делай!» проведут в различных регионах страны экологические уроки, и расскажут о самых актуальных экологических вопросах и как в их решении помогает государство, бизнес и волонтеры. Даты проведения олимпиады выбраны не случайно: 15 апреля во всем мире отмечается День экологических знаний.

Волонтеры и педагоги по всей стране смогут поддержать экологическое просвещение, провести экологический урок и рассказать об экоолимпиаде. Материалы для проведения урока можно скачать в личном кабинете на официальном сайте «Делай!» ecodelai.ru.

Напомним, в 2021 году в заключительный этап конкурса вошли 302 человека из 69 регионов страны. Юные знатоки со всей России соревновались в стенах Северо-Кавказского федерального университета.

«Мы не просим участников запомнить какую-то дату, цифру, имя и так далее. Мы поступаем мудрее: все это помещаем в вопрос и предлагаем школьникам, опираясь на эти данные, используя свою эрудицию, решить этот вопрос в качестве эколога», — прокомментировал испытания член жюри, руководитель Центра устойчивого развития и здоровья среды Института биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН, член-корреспондент РАН Владимир Захаров.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Экология» нацелен на повышение эффективности обращения с отходами, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, а также сохранение уникальной флоры и фауны России.