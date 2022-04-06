Нижний Тагил, Свердловская область, 6 апреля, 2022, 08:31 — ИА Регнум. На Свердловской железной дороге с 16 апреля введут дополнительные пригородные поезда. «Ласточки» вновь будут курсировать из Нижнего Тагила Свердловской области в аэропорт Кольцово. Об этом сообщили в пресс-службе СвЖД.

«Ласточка»

Время в пути в один конец составит около 2,5 часов. Электрички будут курсировать ежедневно. На Маршруте предусмотрены остановки Невьянск, Верх-Нейвинский, о. п. ВИЗ, Екатеринбург-Пассажирский, о. п. Первомайская, Шарташ.

Всего в Свердловской области в летний период с 16 апреля по 9 октября, будут курсировать 22 дополнительных поезда. Их традиционно вводят на дачный сезон в связи с увеличением пассажиропотока.