Луганск, , 08:30 — REGNUM Два населённых пункта в Луганской Народной Республике — город Первомайск и посёлок Донецкий — подверглись пяти обстрелам со стороны украинских вооружённых формирований за минувшие сутки. Об этом сообщает 6 апреля представительство ЛНР в СЦКК.

Последствия обстрела Dan-news.info

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Отмечается, что в посёлке городского типа Донецком была ранена женщина, разрушено и повреждено 11 жилых домов и трансформаторная подстанция.

В Первомайске обстрелами повреждены четыре жилых дома и газопровод.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля посёлок Донецкий в ЛНР украинские силовики обстреливали с использованием РСЗО БМ-21 «Град» и тяжёлой артиллерии калибра 122 мм.

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