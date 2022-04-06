Джакарта, 6 апреля, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Глава военно-морского штаба Индонезии адмирал Юдо Маргоно предложил ВМС Южной Кореи укрепить тесное сотрудничество посредством военной дипломатии, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Подводные лодки

В Южной Корее Юдо Маргоно встретился с командующим ВМС страны адмиралом Ким Чон Су. Стороны обсудили сотрудничество в различных областях, включая вопросы морской безопасности, стабильности, образования, обмена офицерами и военно-морского сотрудничества.

Юдо Маргоно также посетил южнокорейские подводные лодки, учебные базы для экипажей подводных лодок и атомную подводную лодку весом 1000 тонн.

Напомним, Индонезия и Южная Корея отметят 50-летие установления дипломатических отношений в следующем году.