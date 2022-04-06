Уфа, 6 апреля, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Женщину заподозрили в неисполнении обязанностей по воспитанию годовалого ребенка в Башкирии. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

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В материалах дела указано, что подозреваемая воспитывала годовалого сына и проживала с лицом, имеющим опасное заболевание.

Медики установили, что мужчина страдает опасной формой туберкулеза легких, в связи с этим подвергал опасности здоровье ребенка.

«Мать ребенка распивала спиртные напитки, не занималась его воспитанием, кормила испорченной едой, содержала в антисанитарных условиях», — говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе надзорных мероприятий сотрудники правоохранительных органов дадут оценку действиям органов профилактики, и при наличии оснований будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Отмечается, что сейчас мальчик находится в специализированном доме ребенка.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии проводят проверку по факту высадки ребенка из автобуса.