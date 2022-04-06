Челябинск, 6 апреля, 2022, 08:26 — ИА Регнум. В Челябинской области региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами «Центр коммунального сервиса» заплатил штраф по делу о «мусорном сговоре». Об этом сообщили журналистам в УФАС.

Uriston.com Штраф

Размер штрафа составил 426 тыс. рублей. По данным Накануне.Ru, ранее, в октябре 2019 года, антимонопольщики признали антиконкуретным соглашение, которое было заключено между регоператором, министерством экологии региона, администрацией Челябинска, правительством области и ещё некоторыми организациями для ликвидации мусорного коллапса.

Как сообщало ИА REGNUM, мусорный коллапс произошёл в Челябинске осенью 2018 года. Ему предшествовало закрытие городской свалки.