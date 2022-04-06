Сеул, 6 апреля, 2022, 08:23 — ИА Регнум. В 2022 году темпы роста экономики Южной Кореи составят 3%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Азиатского банка развития (АБР).

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

По сравнению с декабрьским прогнозом показатель был снижен на 0,1%.

Эксперты отмечают, что в текущем году экономика Южной Кореи будет развиваться более устойчиво, чем в прошлом году, поскольку частное потребление восстановится вслед за ситуацией на рынке труда, ослаблением ограничений на передвижение между странами и ростом показателей экспорта.

Ожидается, что в 2023 году темпы экономического роста страны составят 2,6%.

Отметим, что прогноз Азиатского банка развития на 2022 год совпадает с прогнозом Международного валютного фонда.

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