Ростов-на-Дону, , 08:22 — REGNUM Около 1 тыс. беженцев из Донбасса нашли работу в Ростовской области. Об этом заявил глава региона Василий Голубев.

Эвакуация жителей ДНР Официальный сайт ДНР

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Он отметил, что количество тех, кто решил найти работу, пока небольшое.

«Я оцениваю его не более 1 тысячи человек, но это дело времени», — сказал Голубев.

Как сообщало ИА REGNUM, в полевом госпитале врачи спасли мужчину, прикрывшего детей своим телом во время артобстрела.