Москва, 6 апреля, 2022, 08:22 — ИА Регнум. В России разработана мобильная береговая радиолокационная станция загоризонтного обнаружения с повышенной скрытностью излучения, применение которой позволит поднять береговые РЛС России на качественно новый уровень. Речь идёт об изобретении, запатентованном научно-производственным предприятием «Салют».

ShinePhantom РЛС

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Как следует из теста патента, на который ссылается ТАСС, РЛС отличается повышенной скрытностью излучения, высокой помехозащищенностью, малой слепой зоной (десятки метров) и дальностью 500 км и более. Эта разработка позволит ударным средствам поражения, имеющим на вооружении ракетное оружие с дальностью действия около 400 км, решить задачи обнаружения и предварительного целеуказания по надводным целям на таких дальностях.

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Радиолокационная станция может служить для обнаружения, сопровождения, целераспределения и выдачи целеуказания по надводным и воздушным объектам. При этом, как отмечают разработчики, используемая элементная база позволяет создавать за меньшую стоимость мобильные береговые РЛС загоризонтного обнаружения, чем уже имеющиеся сейчас на вооружении загоризонтные РЛС. Кроме того, нет необходимости занимать обширные береговые территории и привлекать для эксплуатации большое количество личного состава.