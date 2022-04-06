Красноярск, 6 апреля, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Тридцать предприятий готовы открыть импортозамещающие производства на территории Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

5 апреля губернатор Александр Усс обсудил с предпринимателями края перспективы импортозамещения. Краевые предприятия представили свои предложения по развитию новых направлений, включающих 80 товарных позиций. Речь идёт о производстве изделий из полимеров, о стройматериалах и мебели, бытовой и промышленной химии, лёгкой промышленности, высокотехнологичном оборудовании и ИТ-продуктах.

Усс подчеркнул, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением. Однако эта ситуация открывает новые возможности для бизнеса. Предприятия региона получили возможность кратно нарастить объёмы производства, наладить выпуск новой продукции, заняв высвобождающиеся ниши.

Для поддержки малых и средних предприятий в Красноярском крае приняли первый пакет мер поддержки. Введена отсрочка почти по всем налогам до сентября. Принято решение об увеличении объёма создаваемого в крае фонда развития промышленности до 1 млрд рублей. Предприятия смогут получить льготные кредиты по низким ставкам.

Уточняется, что в крае разрабатываются второй пакет мер поддержки для МСП и дополнительные меры поддержки внешнеэкономической деятельности.

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