Нефть торгуется на уровне $106 в ожидании отчёта по запасам
Москва, 6 апреля, 2022, 08:21 — ИА Регнум. По итогам дня 5 апреля баррель нефти марки Brent подорожал на 1,92%, до $105,92, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
Цена снижалась до $104,51. Давление на нефтяной рынок оказали укрепление доллара США и санкции против ЕС.
Индекс доллара DXY подскочил на заявлениях представителей ФРС США. Управляющая ФРС Лаэль Брейнард заявила, что быстрое сокращение баланса ФРС может начаться в мае.
Президент ФРБ Канзас-Сити Джордж заявила, что возможно повышение ставки на 50 б. п. в мае. Все сообщения ФРС сводятся к быстрому повышению ставок и сокращению баланса.
Что касается антироссийских санкций, то участники рынка нефти отметили, что новые санкции не предусматривают ограничений на поставки российских нефти и газа. Это ослабило опасения по поводу сокращения предложения нефти на мировом рынке.
Данные Американского института нефти (API) показали, что на прошлой неделе в США запасы нефти увеличились на 1,080 млн баррелей (ожидалось — 2,1 млн).
Запасы бензина сократились на 0,543 млн баррелей (ожидалось +0,1 млн). Запасы дистиллятов выросли на 0,593 млн баррелей (ожидалось — 0,8 млн).
Сегодня, 6 апреля, нефть марки Brent торгуется в плюсе на уровне $106,80. В центре внимания участников рынка остаются новости по России, а также отчет минэнерго США по запасам нефти.
Учитывая сохраняющуюся неопределенность в мире, по Brent ожидается движение цены в диапазоне $102,50 — $110,00.
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