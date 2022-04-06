Томск, , 08:21 — REGNUM В Томской области возбуждено уголовное дело о растрате бюджетных средств. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, в совершении преступления подозревают замначальника департамента социально-экономического развития села области.

Подозреваемая в растрате заместитель начальника Департамента социально-экономического развития села Томской области СУ СКР по Томской области

По данным следствия, ранее подозреваемая предложила руководителю кооператива (СППК) направить в департамент программу развития предприятия с завышенными сведениями ради получения субсидии в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». В реальности кооператив не имел права на соискание гранта.

«Впоследствии между Департаментом и СППК было заключено соглашение о предоставлении кооперативу из областного бюджета гранта в форме субсидий в сумме более 31 миллиона рублей», — отметили в ведомстве.

Зная, что кооператив не достиг целевых показателей, чиновник впоследствии предложила руководителю СППК внести фиктивные сведения в программу для занижения показателей. Благодаря этому в бюджет не были возвращены более 13 млн рублей.

Женщина в настоящее время задержана, решается вопрос о мере пресечения. Следователи провели обыск на рабочем месте подозреваемой, допрашивают свидетелей.