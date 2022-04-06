Вашингтон, , 08:21 — REGNUM Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в ходе телефонных переговоров заявил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и премьер-министру Армении Николу Пашиняну о необходимости деэскалации, сообщается на сайте Госдепа.

Энтони Блинкен (сс) U.S. Department of State

«Госсекретарь подчеркнул, что сейчас не время для дальнейшей эскалации в регионе», — говорится в сообщении.

Также Блинкен выразил поддержку мирным переговорам между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора президентом России Владимиром Путиным обрисовал ситуацию в Нагорном Карабахе.

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