Вашингтон, 6 апреля, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в ходе телефонных переговоров заявил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и премьер-министру Армении Николу Пашиняну о необходимости деэскалации, сообщается на сайте Госдепа.

(сс) U.S. Department of State Энтони Блинкен

«Госсекретарь подчеркнул, что сейчас не время для дальнейшей эскалации в регионе», — говорится в сообщении.

Также Блинкен выразил поддержку мирным переговорам между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора президентом России Владимиром Путиным обрисовал ситуацию в Нагорном Карабахе.

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