Канберра, 6 апреля, 2022, 08:23 — ИА Регнум. 6 апреля лидер Лейбористкой партии Австралии Энтони Альбаниз, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что его персональный веб-сайт, носящий его фамилию, был куплен кем-то, связанным с Либеральной партией. О скандале в преддверии федеральных выборов сообщил телеканал Nine News.

Clrdms Скотт Моррисон

Как пишут журналисты, при посещении сайта albanese.com.au происходит автоматическое перенаправление на официальную страницу Либеральной партии, где, сюрприз-сюрприз, висит огромный баннер с улыбающимися премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном и федеральным казначеем Джошом Фриденбергом.

«Это испытание на честность для Скотта Моррисона и для Либеральной партии», — сказал Альбаниз.

Лидер оппозиции также назвал выходку своих политических оппонентов «ребячеством».