Канберра, 6 апреля, 2022, 08:25 — ИА Регнум. 6 апреля стало известно, что Австралия планирует получить гиперзвуковое оружие в рамках альянса AUKUS. Углубление военного сотрудничества с США и Великобританией происходит на фоне возросших опасений, что Китай может пойти на «оккупацию Тайваня», передает телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

В тот же день премьер-министру Австралии Скотту Моррисону в ходе пресс-конференции был задан прямой вопрос насчет того, как он оценивает риски перерастания конфликта в открытую фазу.

Когда его спросили о возможности «вторжения Китая на Тайвань», Моррисон сказал, что в его обязанности не входит «ставить австралийцев в положение, вызывающее обеспокоенность».

«Таким я не занимаюсь … Моя работа заключается в том, чтобы наращивать потенциал наших Сил обороны, работая с нашими партнерами, и AUKUS является лучшим примером этого», — заявил премьер-министр.

Моррисон также ответил, что задача Австралии заключается в работе «по недопущению подобных сценариев».