Магнитогорск, Челябинская область, , 08:17 — REGNUM Челябинский «Трактор» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» во втором матче финальной серии Восточной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:4.

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В составе «Трактора» дубль оформил нападающий Владимир Ткачёв. Ещё по шайбе забросили Сергей Калинин, Альберт Яруллин, Кирилл Капустин и Томаш Гика.

В составе «Металлурга» отличились защитник Егор Яковлев и форварды Анатолий Никонцев, Брендан Лайпсик и Николай Голдобин.

Таким образом, «Трактор» сравнял счёт в серии – 1:1. Следующий матч пройдёт 7 апреля.

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