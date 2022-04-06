Канберра, 6 апреля, 2022, 08:22 — ИА Регнум. В последнее время правительства австралийских штатов Новый Южный Уэльс и Квинсленд, население которых недавно пострадало от разрушительных наводнений, обвиняли федеральное правительство страны под руководством премьер-министра Скотта Моррисона в непонимании масштабов катастрофы и, как следствие, недофинансировании мер по борьбе с последствиями стихии. 7 апреля Моррисон на пресс-конференции ответил на подобную критику, передает телеканал Nine News.

Австралия

«Только Новому Южному Уэльсу мы выделили 2,1 миллиарда долларов (1,6 млрд долларов США — прим. ИА REGNUM) на борьбу с тамошними наводнениями … И миллиард из этой суммы уже выплачен пострадавшим», — сказал Моррисон.

По словам премьер-министра, аналогичные меры были предприняты в качестве помощи Квинсленда

«Значит, по ситуации в Квинсленде. Позвольте мне очень четко сказать о том, что мы уже сделали в Квинсленде … У нас уже есть около 360 миллионов долларов (272 млн долларов США — прим. ИА REGNUM), которые мы можем выплатить напрямую людям», — заявил премьер-министр, тут же добавив все средства «на 100 процентов поступают от из федерального бюджета».