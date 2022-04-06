Хабаровск, 6 апреля 2022, 08:27 — REGNUM В Хабаровске второй день бушует мощный, разрушительный циклон.
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«Ветер сносит дорожные знаки, остановки и валит деревья. Шторм пришел с Охотского моря», — сообщил телеграм-канал Amur Mash под прикреплённым видео с последствиями стихии.
Как сообщало ИА REGNUM, на Хабаровский край 5−6 апреля обрушится очередной циклон, который принесет с собой мокрый снег и сильный ветер. Прогнозируется, что непогода заденет все районы региона.