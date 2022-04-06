Москва, , 08:16 — REGNUM Российские врачи спасли жителя Изюма, прикрывшего своим телом детей во время артобстрела. Об этом 6 апреля сообщает Министерство обороны России.

В госпитале Mil.ru

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Во время артиллерийского обстрела, который устроили украинские националисты, мужчина прикрыл телом детей, но сам получил ранение. Врачи полевого госпиталя провели сложную операцию, в ходе которой извлекли четыре осколка.

«Всего за время работы российского военного полевого госпиталя в городе Изюм к медикам обратилось более тысячи граждан Украины, пострадавших от ВСУ и националистических батальонов», — рассказали в Минобороны.