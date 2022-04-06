Джакарта, , 08:16 — REGNUM Индонезия расширила список стран, которым предоставляется безвизовый режим и гостевые визы по прибытии, сообщает Kompas.

Туризм Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В соответствии с этой политикой иностранцы из девяти стран Юго-Восточной Азии могут въезжать в Индонезию без визы, а гостевые визы предоставляются иностранцам из 43 стран. Россия в список не вошла.

Иностранцы могут въезжать в Индонезию только через 19 специально отведенных иммиграционных контрольно-пропускных пунктов.

Для получения визы иностранцы должны предъявить действующий национальный паспорт, действительный не менее 6 месяцев. Затем иностранцы также должны иметь при себе обратный билет, подтвердить оплату визы по прибытии, которая стоит 500 000 индонезийских рупий.

В список 43 стран вошли: ЮАР, США, Саудовская Аравия, Аргентина, Австралия, Нидерланды, Бельгия, Бразилия, Бруней, Дания, Филиппины, Финляндия, Венгрия, Индия, Великобритания, Италия, Япония, Германия, Камбоджа, Канада, Южная Корея, Лаос, Малайзия, Мексика, Мьянма, Норвегия, Франция, Польша, Катар, Новая Зеландия, Сейшельские острова, Сингапур, Испания, Швеция, Швейцария, Тайвань, Таиланд, Китай, Восточный Тимор, Тунис, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Вьетнам.

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