Оренбург, , 08:15 — REGNUM В Оренбурге аукцион, объявленный мэрией на оказание услуг по отлову собак, провалился. Ни одна компания ни заявилась на участие в тендере, сообщают СМИ.

Собака в приюте geralt

Информация о конкурсе была опубликована в марте. Заявки собирались до 1 апреля. Желающих поучаствовать в тендере не нашлось.

Начальная цена контракта составлял 1 млн рублей. На отлов, стерилизацию, вакцинацию одного животного приходилось 7,5 тыс. рублей. Договор предполагался до конца 2022 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Автономная некоммерческая организация «Мы нашли вам друга» заявила, что в одностороннем порядке расторгает контракт на отлов бездомных собак. Руководитель организации указала на нерабочий закон.

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