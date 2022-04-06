Мельбурн, Австралия, 6 апреля, 2022, 08:19 — ИА Регнум. В одном из центральных районов Мельбурна (столица штата Виктории, юго-восток Австралии) была задержана женщина, подкармливавшая собак. Об истории более подробно рассказали 6 апреля журналисты телеканала Nine News.

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Очевидец, сообщивший в полицию об инциденте, сказал, что прошлой ночью видел, как 52-летняя женщина раскладывала куски мяса вдоль Хай-стрит. Полиция отреагировала на заявление и арестовала жительницу Мельбурна, собрав перед этим вдоль улицы 19 кусков мяса, которые могут быть наполнены ядом.

Женщину допросили в полицейском участке Малверна, после чего отпустили. Теперь полицейские изучают образцы собранного вдоль дороги мяса для собак, чтобы определить, какие вещества в них содержатся.

Ранее в социальных сетях жители пригородов Мельбурна уже жаловались, что их питомцы пострадали в результате нахождения на улице кем-то подложенных и отравленных кусков мяса.