Канберра, 6 апреля, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Австралия совместно с США и Великобританией начнет разрабатывать гиперзвуковое оружие в рамках оборонного альянса AUKUS, что позволит стране заполучить оружие, скорость которого составит примерно 6 тысяч километров в час. Об этом 6 апреля сообщил телеканал Nine News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Австралия

«Этот шаг был предпринят на фоне растущей озабоченности США и Австралии военной напористостью Китая в Тихоокеанском регионе», — пишут журналисты.

В совместном заявлении лидеров трех стран говорится, что они «обязуются начать новое трехстороннее сотрудничество в области гиперзвукового оружия, мер по противодействию гиперзвуковому оружию и средств радиоэлектронной борьбы, а также расширить обмен информацией и углубить сотрудничество в области оборонных инноваций».

Таким образом, это уже второе укрепление оборонного потенциала Австралии после того, как союзники из США и Великобритании передали стране технологии по строительству атомных подводных лодок.